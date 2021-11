Juventus, Cherubini gioca d’anticipo: offerta monstre per il bomber

La società bianconera è sempre a lavoro per regalare un grande attaccante ad Allegri.

La società bianconera è sempre a lavoro per regalare un grande attaccante ad Allegri.

Vlahovic resta l’obiettivo numero uno per l’attaccante bianconero. Il giocatore serbo è sempre nella lista del ds Cherubini che sogna il grande colpo dopo la partenza di Ronaldo.

Non è l’unico giocatore però che vorrebbe il nuovo direttore sportivo visto che Allegri ha chiesto da tempo un regista di vertice basso visto che la Juventus ha il solo Bentancur a disposizione e finiranno sul mercato sia Rabiot che Ramsey. Per sostituire i due calciatori piacciono sempre i nomi di Zakaria e Witsel, piste sempre più percorribili per gennaio.

Juventus, su Vlahovic c’è la fila

La società bianconera deve fare però molta attenzione alla concorrenza per Vlahovic visto che sull’attaccante della Fiorentina ci sono molti top club europei come Bayern Monaco, Manchester City e Atletico Madrid, pronte a fare una grande offerta al club di Commisso.

La Juventus però può contare sulla voglia di rimanere in Italia del calciatore con il dirigente bianconero che è pronto ad offrire al calciatore 5 milioni di euro netti all’anno per 5 anni, cifra niente male per un talento classe 2000.