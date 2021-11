Lazio-Juventus, le formazioni. Bianconeri senza Dybala

Lazio-Juve, supersfida all’Olimpico

Sfida tra toscani all’Olimpico, Allegri vs Sarri sfida nella sfida in Lazio Juventus. I bianconeri puntano a rilanciarsi in campionato, per farlo cercano il colpaccio a Roma, Allegri costretto a rinunciare al capitano Dybala, in attacco spazio a Chiesa e Morata. Lazio che dovrebbe recuperare in extremis Immobile, con l’ex di turno pronto a guidare l’attacco biancoceleste alla ricerca dei tre punti.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (1 Strakosha, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 19 Vavro, 8 Akpa Akpro, 5 Escalante, 27 Moro, 6 Leiva, 18 Romero, 20 Zaccagni, 94 Muriqi). All.: Sarri. Indisponibili: Marusic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luiz Felipe.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 9 Morata. (36 Perin, 23 Pinsoglio, 5 Arthur, 17 L. Pellegrini, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 30 Bentancur, 44 Kulusevski). All. Allegri. Indisponibili: Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio, Dybala, Ramsey. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo. Arbitro: Di Bello di Brindisi