Lazio eroica, a Parma 1 a 0 giocando in 9

La Lazio espugna Parma
Tre punti pesanti quelli conquistati dalla Lazio a Parma, i biancocelesti la risolvono nel finale in doppia inferiorità numerica, una zampata vincente di Noslin regala vittoria e tre punti alla squadra di Sarri.
IL TABELLINO
PARMA-LAZIO 0-1
Parma (4-3-2-1): Corvi 6; Britschgi 5, Delprato 6 (1’st Troilo 5,5), Valenti 5, Valeri 6; Bernabé 6, Estevez 6, Keita 5,5 (41’ st Djuric sv); Oristanio 5,5 (25’ st Ondrejka 6), Benedyczak 5,5 (32’ st Cutrone sv); Pellegrino 6.
A disp.: Guaita. Rinaldi, Trabucchi, Hernani, Troilo, Cremaschi, Plicco, Ordonez, Lovik, Tigani, Konate, Sorensen, Begic, Cardinali, Almqvist. All.: Cuesta
Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6 (24’ st Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6; Guendouzi 6, Cataldi 6,5 (43’ st Vecino sv), Basic 3; Cancellieri 6,5 (24’ st Dele-Bashiru 6), Castellanos 5,5 (24’ st Noslin 8), Zaccagni 5.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia, Cancellieri. All.: Sarri
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 37’ st Noslin (L)
Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), Estevez (P)
Espulsi: Zaccagni (L), Basic (L)