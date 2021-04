Calciomercato Juventus, riscatto difficile: addio in estate

La permanenza di Alvaro Morata in maglia bianconera è in bilico. Lo spagnolo potrebbe tornare all’Atletico Madrid

Nella seconda vita con la maglia della Juventus, Álvaro Morata sta disputando una stagione sicuramente poco brillante. Un’annata altalenate anche a causa dei molti infortuni e finora ha totalizzato 7 reti in 24 presenze in Serie A, mentre in Champions League 6 gol in 8 apparizioni. Come d’accordo, il costo per la permanenza dello spagnolo anche per la prossima stagione costerà alla Juve 10 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Atletico Madrid è pronto a riabbracciare l’attaccante spagnolo. Il futuro, però, resta un’incognita considerando che la Juve per acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe sborsare 45 milioni di euro. Cifra non alla portata ma c’è da tenere conto anche del rapporto non ottimale tra Simeone e il calciatore. Una situazione ancora tutta da capire ma a prescindere dalle scelte che verranno fatte l’Atletico Madrid sarebbe contento di riaverlo sia come rinforzo per l’attacco e sia eventualmente per monetizzare.