Il mercato della Juventus non si limita solo a nuove entrate e cessioni, la società si sta occupando anche dei rinnovi. Nelle ultime ore trapela, dalla Juventus, la voglia della società bianconera di dimostrare a Kenan Yildiz la sua importanza e che tutta la società punta su di lui anche per il prossimo futuro. In arrivo il rinnovo.

Juventus, per Yildiz arriva il rinnovo

Stando alle news riportate da Tuttosport, la società della Vecchia Signora sta lavorando al prolungamento del contratto del giocatore turco fino al 2030, al quale non c’è da escludere l’aggiunta di una possibile opzione per il 2031. Il contratto prevedere un ingaggio da almeno 3,5-3,6 milioni netti a stagione a salire nel corso degli anni oltre ai 4 di base fissa più alcuni bonus. Un aumento economico considerevole visto che ora l’attaccante percepisce 1,5 milioni all’anno più bonus.

Yildiz, classe 20025, è considerato dal due Comolli-Modesto la pietra su cui costruire il futuro bianconero. La svolta per il rinnovo è attesa dopo la sosta per le nazionali, quando il padre-agente Engin Yildiz sarà a Torino per assistere alle gare contro Inter e Borussia Dortmund, occasione utile per chiudere l’operazione.