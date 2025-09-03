La Lazio non ha tregua e, dopo l’impossibilità di fare mercato, Senza nuovi innesti, Sarri si ritrova anche a dover combattere contro gli infortuni. Adam Marusic, uno dei giocatori leader del Montenegro, ha fatto rientro immediato a Formello, rinunciando alla convocazione per i prossimi impegni della sua nazionale validi per le qualificazioni ai mondiali.

Lazio, infortunio Marusic, dalla Nazionale ha fatto rientro a Roma

A quanto pare nulla di grave per il montenegrino. La causa del suo rientro immediato è un leggero fastidio all’adduttore, un problema di lieve entità che, fortunatamente, non desta preoccupazioni in casa biancoceleste. Maurizio Sarri può stare sereno, non avrà fermo ai box il giocatore.

Il terzino degli Aquilotti stava bene ed era partito con la propria nazionale dopo la chiamata del ct Robert Prosinečki. Una volta arrivato in ritiro, il giocatore ha accusato qualche problema ed è stata fatta subito un’attenta valutazione e un confronto con lo staff medico della federazione montenegrina, si è deciso in via precauzionale di non correre rischi. Il giorno dopo il giocatore è tornato subito a Formello per recuperare e stare a disposizione del tecnico biancoceleste al rientro in campionato. Marusic si ritroverà a saltare le sfide in Nazionale di venerdì e lunedì contro Repubblica Ceca e Croazia; al suo posto è stato convocato il giovane terzino del Partizan Belgrado, Roganovic.