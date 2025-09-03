Serie A: resi noti anticipi e posticipi fino alla 12^ giornata

Di seguito il comunicato ufficiale:

Sono stati infatti resi noti anticipi e posticipi delle partite che si giocheranno dalla quarta alla dodicesima giornata comprese.

Già alla ripresa del campionato Juventus-Inter infiammerà la terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00, ma anche nel fine settimana successivo ci sarà da divertirsi con il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre all`ora di pranzo.

Spazio ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in settimana: Martedì 23 settembre alle 17.00 c’è Cagliari-Frosinone, alle 18.30 Udinese-Palermo e alle 21.00 Milan-Lecce. Mercoledì invece si parte con Parma-Spezia alle 17.00 per proseguire con Verona-Venezia alle 18.30 e chiudere alle 21.00 con Como-Sassuolo. Giovedì le ultime due sfide: Genoa-Empoli alle 18.30 a seguire Torino-Pisa.

Juventus-Atalanta, invece, spicca nella quinta giornata, sabato 27 settembre alle 18.00, insieme a Milan-Napoli, prevista il giorno successivo alle 20.45.

Domenica interessantissima alla sesta giornata, quella prima della prossima sosta, con Fiorentina-Roma alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00 e Juventus-Milan in serata.

Spazio a Estonia-Italia sabato 11 ottobre e a Italia-Israele (a Udine) il martedì successivo, prima di rituffarsi nella Serie A Enilive.

La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo.

Sabato 25 ottobre alle 18.00 c`è Napoli-Inter, valevole per l`ottava giornata, domenica 26 il derby lombardo tra Cremonese e Atalanta alle 12.30, quello dell`appennino tra Fiorentina e Bologna alle 18.00 e Lazio-Juventus in serata per chiudere il turno.

Nemmeno il tempo di metabolizzare i risultati e si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì alle 18.30 si gioca Lecce-Napoli, seguito da Atalanta-Milan. Mercoledì 29 si gioca il grosso del turno con Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma alle 18.30, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina alle 20.45. La nona giornata termina giovedì con Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45.

Il primo week end di novembre ci regala Milan-Roma, domenica 2 novembre alle 20.45, mentre nella stessa giornata il Napoli accoglie il Como sabato alle 18.00, la Juve va a Cremona in serata, mentre domenica, sempre alle 18.00 c`è il derby emiliano tra Parma e Bologna.

A proposito di derby: sabato 8 novembre c`è quello della Mole, alle 18.00, Juventus-Torino. L`undicesima giornata, però si apre venerdì sera con la sfida tra neopromosse Pisa-Cremonese. Domenica a pranzo l`Atalanta accoglie il Sassuolo, mentre qualche ora dopo il Napoli va a Bologna (ore 15.00) e Inter-Lazio alle 20.45 mette nuovamente in pausa la Serie A Enilive: Estonia-Italia si gioca giovedì 13 novembre, mentre San Siro ospita Italia-Norvegia domenica 16.

Alla ripresa, infine, si riparte col botto: Fiorentina-Juventus, è sabato 22 novembre alle 18.00, seguita da Napoli-Atalanta alle 20.45. Ciliegina sulla torta il derby di Milano, Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45.