Le italiane hanno consegnato le liste Uefa per la partecipazione alle competizioni europee. A gran sorpresa c’è anche Ademola Lookman nella lista che l’Atalanta ha inoltrato alla Uefa per la Champions. Nell’Inter l’unico escluso è Palacios, mentre Pio Esposito in Lista B. La Juventus ha lasciato out Milik che resta fuori per gli infortuni così come Lukaku per il Napoli. Ecco le liste delle quattro italiane in Champions e delle tre impegnate tra Europa e Conference League.
Liste Uefa delle italiane in Europa
ATALANTA
Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Keteleare, Djimsiti, Kolasinac, Carnesecchi, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Zappacosta e Krstovic.
INTER
Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Raffaele Di Gennaro, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.
JUVENTUS
Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal
LISTA B: Yildiz, Rouhi, Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo, Martinez
NAPOLI
Ambrosino, Beukema, Buongiorno, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Elmas, Gilmur, Gutierrez, Rasmus, Lang, Lokokta, Lucca, Mctominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Juan Jesus, Politano, Olivera, Rrahmani, Spinazzola, Vergara, Anguissa.
BOLOGNA
Skorupski, Holm, Pobega, Moro, Orsolini, Freuler, Castro, Bernardeschi, Rowe, Ravaglia, Heggem, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Pessina, Lucumi, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian.
ROMA
Rensch, Tasende, Cristante, N’Dicka, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Kone, Soule, Dybala, Celik, Canseco, Mancini, Ziolkowski, Bailey, Wesley, Ghilardi, El Shaarawy, Gollini, Svilar.
FIORENTINA
De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.