Le italiane hanno consegnato le liste Uefa per la partecipazione alle competizioni europee. A gran sorpresa c’è anche Ademola Lookman nella lista che l’Atalanta ha inoltrato alla Uefa per la Champions. Nell’Inter l’unico escluso è Palacios, mentre Pio Esposito in Lista B. La Juventus ha lasciato out Milik che resta fuori per gli infortuni così come Lukaku per il Napoli. Ecco le liste delle quattro italiane in Champions e delle tre impegnate tra Europa e Conference League.

Liste Uefa delle italiane in Europa

ATALANTA

Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Keteleare, Djimsiti, Kolasinac, Carnesecchi, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Zappacosta e Krstovic.