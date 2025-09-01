Manuel Akanji, pochi giorni fa aveva chiuso al Milan, oggi ha accettato il trasferimento in nerazzurro. Lo svizzero lascia il City e arriva in Italia in prestito, 1 milione subito e riscatto a 15 che diverrà obbligatorio solo in caso di scudetto. E’ già arrivato in Italia l’ex Borussia Dortmund, è atterrato a Linate alle ore 17 per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Cristian Chivu avrà a disposizione un difensore esperto che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze favorendo anche due assist. Il giocatore svizzero andrò a completare il reparto difensivo nerazzurro.

Lo svizzero andrà a sottoporsi alle visite mediche di rito dopodiché andrà a firmare il contratto che lo legherà alla società di Viale della Liberazione per il prossimo anno. Intanto i nerazzurri sono pronti a salutare Pavard che sembra aver accettato la sua prossima destinazione: Marsiglia. Il giocatore andrà in Francia per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che diventa obbligo in base alle presenze del giocatore.