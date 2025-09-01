Sorpresa Il difensore svizzero arriva all’Inter in prestito: nel 2022 l’affare saltò per le richieste del Dortmund last minute. Nonostante Marotta avesse definito il mercato come chiuso, nelle ultime ore della sessione estiva arriva il colpo Manuel Akanji, difensore in uscita dal Manchester City.
Inter, via Pavard dentro Akanji
Manuel Akanji, pochi giorni fa aveva chiuso al Milan, oggi ha accettato il trasferimento in nerazzurro. Lo svizzero lascia il City e arriva in Italia in prestito, 1 milione subito e riscatto a 15 che diverrà obbligatorio solo in caso di scudetto. E’ già arrivato in Italia l’ex Borussia Dortmund, è atterrato a Linate alle ore 17 per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Cristian Chivu avrà a disposizione un difensore esperto che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze favorendo anche due assist. Il giocatore svizzero andrò a completare il reparto difensivo nerazzurro.
Lo svizzero andrà a sottoporsi alle visite mediche di rito dopodiché andrà a firmare il contratto che lo legherà alla società di Viale della Liberazione per il prossimo anno. Intanto i nerazzurri sono pronti a salutare Pavard che sembra aver accettato la sua prossima destinazione: Marsiglia. Il giocatore andrà in Francia per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che diventa obbligo in base alle presenze del giocatore.