Santi Gimenez ha intenzione di fare una grande stagione per arrivare titolare al mondiale, su questo il padre ha detto: “Siamo felici che sia ancora al Milan, ma a un certo punto allenatore e ds che sono nuovi arrivati hanno dubitato dele sue capacità. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui, gli hanno parlato”. Poi la chiusura: “Tutto questo credo che alla fine servirà a tirare fuori la bestia che ha in lui, tutto dipenderà da lui perché è in un club che ama e in cui vuole restare. Farà una grande stagione”. Infine: “Il Milan ti chiede tanto, lui è rimasto calmo gestendo le emozioni. Tutto questo però deve toccare il suo orgoglio“.