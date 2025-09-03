Il Milan ad inizio mercato aveva definito Santiago Gimenez come uno dei principali centravanti del Diavolo per la stagione 2025/26. Nonostante le affermazioni della dirigenza rossonera, il giocatore per tutta l’estate ha visto la sua posizione in discussione. A fine mercato, chiuso lo scorso lunedì, non sono tardate ad arrivare le dichiarazioni del padre del centravanti.
Milan, le dichiarazioni di Christian Gimenez
La verità sulla sessione d mercato appena conclusa e il futuro di Gimenez è una: la sua permanenza in rossonero è stata in dubbio fino alle ultime ore del mercato. Molto probabilmente, fosse arrivata la giusta offerta, il Milan avrebbe detto addio al giocatore. Ciò che ha destato maggiore stranezza, sono le dichiarazioni di Igli Tare, che restano le più discusse, quando ha reso pubblica la possibilità di scambio con la Roma con Dovbyk.
La possibilità di uno scambio con la Roma ha spinto anche il padre del centravanti rossonero, Christian Gimenez, a dire la sua: “Abbiamo sentito molte voci, poi le stesse cose sono state dette dal direttore sportivo prima della partita e abbiamo iniziato a capire cosa stesse accadendo. Era titolare, ma volevano venderlo. Non capivamo, ma la verità è che era tutto molto confuso. Raramente un ds fa certe dichiarazioni. La possibilità di fare lo scambio c’è stata, ma Santi non è mai stato consultato“.
Santi Gimenez ha intenzione di fare una grande stagione per arrivare titolare al mondiale, su questo il padre ha detto: “Siamo felici che sia ancora al Milan, ma a un certo punto allenatore e ds che sono nuovi arrivati hanno dubitato dele sue capacità. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui, gli hanno parlato”. Poi la chiusura: “Tutto questo credo che alla fine servirà a tirare fuori la bestia che ha in lui, tutto dipenderà da lui perché è in un club che ama e in cui vuole restare. Farà una grande stagione”. Infine: “Il Milan ti chiede tanto, lui è rimasto calmo gestendo le emozioni. Tutto questo però deve toccare il suo orgoglio“.