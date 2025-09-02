La deludente stagione dello scorso anno ha spinto la società del Diavolo a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Il Milan ha ricominciato tutto da capo e lo ha fatto iniziando dal mercato estivo. Tanti i colpi messi a segno per rinforzare la rosa ad Allegri, al quale è stato fatto anche un “regalo” di mercato: Adrien Rabiot, pupillo del tecnico già dai tempi della Juve.

Milan, mercato importante per aiutare il lavoro di Allegri

Adesso è proprio rivoluzione al Milan, squadra capitanata Massimiliano Allegri, ed è anche al completo dopo la sessione di mercato estiva. Il calciomercato ha regalato al nuovo tecnico rossonero una rosa quasi completamente rinnovata. Dopo aver ceduto diversi giocatori importanti come Reijneders e Theo Hernandez, la dirigenza del Diavolo ha pensato anche a rinforzare il team ad Allegri: da Modric, Rabiot e Nkunku fino ad Odogu.

Il Milan ha speso complessivamente circa 167 milioni di euro, mentre dalle uscite hanno incassato 169,3 milioni, mantenendo un bilancio quasi in equilibrio. Ecco tutti gli acquisti e le cessioni compiute dal neo ds Igli Tare. L’ultimo arrivato è il difensore tedesco David Odogu dal Wolfsburg. Classe 2006, è costato alle casse rossonere 10 milioni e va a coprire la difesa. Il colpo più costoso è Christopher Nkunku, direttamente dal Chelsea, costato 37 milioni di euro. A centrocampo il tanto chiacchierato di origine svizzera, Ardon Jashari, acquistato dal Bruges per 36 milioni.

Uno dei primi ad approdare a Milanello è stato Samuele Ricci per 23 milioni. A parametro zero è arrivato Luka Modric dal Real Madrid, 40 anni, ma che porterà soprattutto la sua esperienza. Poi c’è Adrien Rabiot, pupillo di Allegri dai tempi della Juve. Il francese è costato 9 milioni, ma sarà uno dei perni del centrocampo rossonero. Altri rinforzi sono Odogu, Koni De Winter, Estupinan dal Brighton per 17 milioni, Zachary Athekame dallo Young Boys per 10 milioni e Pietro Terracciano dalla Fiorentina per dare una valida alternativa a Maignan.