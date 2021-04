Calciomercato Juventus, ecco chi sarà l’erede di Morata

Le performance di Morata non stanno convincendo la Juventus che pensa ad altri attaccanti per il futuro. In pole c’è sempre Icardi

L’idea di non riscattare Álvaro Morata dall’Atletico Madrid si sta facendo sempre più concreta. Lo spagnolo ha deluso e non poco; finora non ha trovato la continuità di rendimento anche a causa dei continui infortuni che da sempre caratterizzano la sua carriera. In campionato ha messo a segno 7 reti in 24 presenze, mentre in Champions League 6 in 8 apparizioni. Numeri che non sembrano essere sufficienti per la permanenza.

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO JUVENTUS, PARATICI STUDIA TRE SCAMBI

Come riferito da La Stampa l’erede designato dalla Juventus è Mauro Icardi. L’argentino è in uscita dal PSG e in estate potrebbe salutare la capitale francese. Sull’ex Inter c’è da registrare anche l’interesse della Roma che segue da vicino anche Andrea Belotti del Torino. La cosa certa è che i bianconeri tenteranno di vestire in bianconero Icardi, obiettivo di mercato non nuovo per i dirigenti.