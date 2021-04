Juventus, Paratici studia un mercato di scambi

Il calciomercato estivo che la Juventus sta studiando potrebbe caratterizzarsi di diversi scambi. Ecco gli scenari

La pandemia si sta abbattendo pesantemente sulle casse dei club. Le società in vista delle prossime sessioni di mercato stanno studiando strategie differenti. Tra queste c’è la Juventus che, come riferito da Il Corriere dello Sport, sta elaborando tre ipotesi di scambio. Il primo nome che piace è quello di Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Paratici, per convincere i rossoneri, sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Bernardeschi. Restando in difesa con il Chelsea, invece, si sta ragionando sullo scambio Alex Sandro-Emerson Palmieri; quest’ultimo è un obiettivo di mercato che i bianconeri seguono ormai da tempo. A centrocampo piace molto Manuel Locatelli del Sassuolo e Paratici, in questo caso, è disposto a sacrificare i cartellini di Frabotta e Fagioli pur di arrivare all’ex Milan.