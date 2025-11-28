Calciomercato Juventus, occhi su Cresswell

Per la difesa la Juventus guarda in Francia. In vista del mercato invernale, la Vecchia Signora ha messo nel mirino Charlie Cresswell. Inoltre, il classe 2002 sarebbe nelle grazie di Comolli, che lo ha conosciuto durante la sua fase di carriera al Tolosa. A riportarlo è Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, le cifre per Cresswell

Il prezzo del cartellino del calciatore inglese si aggira introno ai 15 milioni. Una cifra accessibile per le casse dei bianconeri, che andrebbe inoltre a non pesare sul bilancio, nel rispetto del fair play finanziario. Quindi, la Juventus potrebbe valutare il profilo del terzino e aprire un eventuale trattativa con il Tolosa nelle prossime settimane.