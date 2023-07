Calciomercato Juventus, Pellegrini può lasciare: spunta un top club

Continua la missione esuberi in casa Juventus. La coppia Giuntoli-Manna è al lavoro per raccimolare un bel tesoretto da spendere per rinforzare la rosa. Luca Pellegrini resta in uscita e piace soprattutto al Torino dopo che la Lazio ha deciso di non riscattarlo. Nelle ultime ore sarebbe giunta un’indiscrezione che riguarda un top club di A interessato al terzino.

Pista inattesa per il terzino

Sulle tracce del giocatore c’è anche il Milan. Il club rossonero sta cercando un terzino sinistro che possa interpretare al meglio il ruolo di vice Theo. Il Milan, però, al momento non sembrerebbe intenzionato a formulare offerte ufficiali per acquistare il ragazzo a titolo definitivo come vogliono i bianconeri.