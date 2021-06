Calciomercato Juventus

Il ritorno di Paul Pogba è uno dei più desiderati, non solo tra i tifosi, anche dalla dirigenza. Con il rientro di Max Allegri in panchina più volte si è parlato di un ritorno del francese. A pochi giorni dall’inizio della nuova sessione di calciomercato, la Juventus mette in prima lista il giocatore. Ma l’affare non sarà semplice, lo United ha fissato la cifra. Ecco quanto dovrà versare la Juve nelle casse dei Red Devils se vorrà aggiudicarsi il campione francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Juventus, il prezzo per prelevare Pogba

Il Manchester United per lasciare via libera a Paul chiede 80 milioni. Cifra inferiore, sì, ma solo rispetto ai 105 milioni che i Red Devils avevano investito per strapparlo alla Juve e riportarlo ad Old Trafford nel 2016.

Il centravanti francese ha comunque una cifra significativa che in un periodo difficile come quello attuale, in cui i conti dei club sono pesantemente condizionati dall’impatto della pandemia, è davvero alta. Il contratto tra il francese e gli inglesi scade nel giugno del 2022, quindi non ci sono possibilità diverse se non quelle dell’acquisto. Il club inglese non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito né di fare eventuali sconti. Inoltre il rinnovo non è all’orizzonte ed è chiaro ormai da tempo che il francese pensi ad una nuova avventura. Le possibilità di portarlo a Torino sono alte, tutto dipende dalla società piemontese, se ha o no intenzione di rispondere alla richiesta degli 80 milioni di euro