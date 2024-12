Dopo il pareggio contro la Fiorentina – match terminato 2-2 – la Juventus è in cerca di rinforzi per migliorare una prima parte di stagione fin troppo altalenante. Motivo per cui Giuntoli continua a trattare con il Feyernoord per Hancko.

Juve, un giovane per sbloccare la trattativa?

Il club olandese pretendere per il centrocampista slovacco 30 mln, una cifra che la dirigenza bianconera vorrebbe abbassare a 25 considerando anche le precedenti operazioni concluse proprio con il Feyernoord, come il prestito di Facundo Gonzalez. Infatti, per chiudere l’operazione la Juve potrebbe inserire un altro giovane bianconero nella trattativa.

Nonostante sia confermata la volontà della Vecchia Signora di acquistare il calciatore, non è detto che Hancko arrivi a Torino già a gennaio, non resta quindi che aspettare l’inizio del calciomercato per comprendere come si evolverà la trattativa con il Feyernoord.