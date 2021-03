Calciomercato Juventus, intoppo PSG per Depay

I bianconeri seguono da tempo l’attaccante del Lione che a giugno si libera a parametro zero. La Juventus è insidiata dal PSG

In Francia il campionato si rivelando molto avvincente rispetto alle ultime stagioni dove c’era un predominio assoluto del PSG. Ben quattro squadre si contendono il titolo; il Lille guida la Ligue1 a quota 63, seguono i parigini e il Lione a 60 e chiude il Monaco a 59. L’OL allenato da Rudi Garcia sogna il titolo che ormai manca dalla stagione 2007/08. Il grande trascinatore dell’ex Roma è sicuramente Memphis Depay. L’olandese sta disputando l’ennesima stagione di gande livello; in campionato ha messo a segno ben 14 reti e 9 assist in 29 presenze, oltre che ad offrire performance al di sopra della media. La situazione contrattuale, però, spaventa e non poco il Lione. Il contratto del classe 1994 scade il prossimo 30 giugno e Depay non sembrerebbe orientato a proseguire il suo rapporto con l’OL. Una scelta non nuova visto che il suo nome è accostato ad alcuni top club da mesi. Tra questi c’è la Juventus che sogna l’ennesimo colpo a parametro zero degli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, per Depay si inserisce il PSG

Sull’olandese, oltre alla Juve, persiste anche il forte interessamento da parte del Barcellona. Sulla panchina blaugrana c’è Ronald Koeman, l’allenatore stima molto Depay e lo vorrebbe portare in Spagna. Però, il futuro dell’ct dell’Olanda è in bilico considerando che per la riconferma per la prossima stagione non è ancora arrivata dal neo-presidente Laporta. Secondo quanto riferito da L’Equipe, in queste ultime ore si sarebbe inserito in maniera molto prepotente anche il PSG di Maurico Pochettino. I parigini vorrebbero riconfermare i vari Mbappé, Neymar e Kean mentre Icardi è finito nella lista dei cedibili. Ecco perché in etatate, con la partenza dell’argentino, si cercherà un rinforzo per il reparto offensivo ed il primo nome è quello di Depay.

Naturalmente la Juventus sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Secondo quanto riferito da calciomercato.com qualora i bianconeri decidessero di sferrare un nuovo assalto a Houssem Aouar per rinforzare il proprio centrocampo e trovassero un accordo pure per la permanenza in Francia di De Sciglio, non è da escludere che Agnelli, Paratici e Nedved possano guardare in casa OL anche per assicurarsi a parametro zero un rinforzo di assoluta qualità per aumentare la potenza di fuoco dell’attacco di Pirlo.