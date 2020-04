Calciomercato Juventus Rakitic si sfoga

“Non sono un sacco di patate, decido io il mio futuro”. Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic, poco impiegato in questa stagione, in un’intervista al ‘Mundo Derpotivo’ si sfoga e annuncia che “la mia idea è quella di andare in scadenza – ha sottolineato il giocatore classe 1988 sotto contratto fino all’estate 2021“.

“Se così non sarà – conclude Rakitic – ci siederemo e ne parleremo, ma ora la cosa più importante è finire la stagione del miglior modo possibile. Ho avuto una prima parte di stagione molto strana. A volte accadono cose che non capisci, ma dovresti non capirle ma accettarle”. Sul calciatore del club catalano è forte l’interesse della Juventus che già nelle scorse sessione di mercato ha tentato l’assalto. Due le ipotesi in campo. Uno scambio con Bernardeschi o una cessione diretta ma con un valore inferiore a quello nominale di mercato. Ricordiamo che dal 1 febbraio 2021 Rakitic può firmare a parametro zero con chiunque.