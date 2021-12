Calciomercato, Juventus occhio alla concorrenza spagnola su Icardi

L’ex capitano dell’Inter guarda con interesse alla corte dei blancos

Mauro Icardi non sta certamente passando il momento più felice della propria vita. Tralasciando la sua vita privata, anche dal punto di vista professionale non può dirsi soddisfatto con una posizione sempre più di rincalzo nel PSG delle super stelle dove fa il supersub dietro al magico trio Messi, Neymar e Mbappe.

LEGGI ANCHE

Juventus Genoa, risultato, tabellino e highlights

Calciomercato Juventus, colpaccio per gennaio: game over Roma

Come riporta Defensa Central, portale di informazione spagnolo molto vicino agli ambienti madridisti, il Real Madrid starebbe strizzando l’occhio all’ex capitano dell’Inter. Icardi ci starebbe pensando, allettato all’idea di misurarsi con un altro campionato e soprattutto di giocare in una delle società più prestigiose del mondo. La trattativa potrebbe essere imbastita addirittura per il prossimo mercato di gennaio anche se, per il momento, passi ufficiali non sono stati fatti da nessuna delle due parti.