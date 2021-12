Calciomercato Juventus, colpaccio per gennaio: game over Roma

Il ds Cherubini continua la caccia al centrocampista per gennaio.

Visto l’attuale trend della Juventus in campionato, la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata sul mercato e vuole accontentare Allegri con due acquisti.

Il direttore sportivo Cherubini sta valutando tutte le soluzioni che portano ad un centrocampista e un vice Morata, considerati ruoli chiave per rinforzare il mercato.

LEGGI ANCHE:

Juventus, è Zakaria il grande rinforzo di mercato

La Juventus avrebbe individuato in Zakaria il principale rinforzo per il centrocampo. Il giocatore svizzero del Borussia Mönchengladbach, che non rinnoverà il contratto con il club tedesco, piace però anche a Manchester City, Barcellona e Roma.

Per questo motivo Cherubini sarebbe intenzionato ad offrire una cifra vicina ai 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore già a gennaio anche se il club tedesco avrebbe risposto con quindici, cifra considerata alta per un calciatore che dopo sei mesi si libererebbe a costo zero.