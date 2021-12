Calciomercato Milan, il Borussia sull’obiettivo rossonero

La valutazione dell’uruguaiano è di 40 milioni

Il Borussia Dortmund non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Erling Haaland: il talento norvegese non rimarrà a lungo in giallonero, appare chiaro, con i top club europei che spingono per avere il prima possibile il classe ’00. Il suo erede, al Borussia, potrebbe arrivare dal Sudamerica, ma avere in comune la giovane età e una certa propensione al gol

Come riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, il club tedesco avrebbe messo gli occhi su Darwin Nunez, attaccante del Benfica che è stato accostato anche a diversi club italiani, tra cui il Milan. Un ostacolo non indifferente per l’operazione è il prezzo che il Benfica ha fissato e che è molto alto: per portare via Nunez dal Da Luz, infatti, potrebbero servire circa 40 milioni di euro.