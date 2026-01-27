Il calciomercato Juventus si concentra anche sui rinnovi. Uno dei pensieri principali per il futuro dei bianconeri è quello di trattenere Kenan Yildiz a Torino. Il giocatore turco è uno dei talenti più desiderati sulla scena del mercato, ma a Torino c’è piena intenzione di blindare il ventenne.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Yildiz è sempre più vicino

A Torino c’è fretta per consolidare il futuro di Kenan Yildiz ai bianconeri. Tutti vogliono il regista turco e c’è intenzione di riflettere bene sui prossimi passi da fare. La scadenza del contratto di Yildiz è datata 30 giugno 2029, potrebbe ancora esserci tutto il tempo per capire come muoversi, ma si sa, nel calcio, e nel caso in cui si parla di un giocatore di questo livello, i tempi sono essenziali. La Juventus e l’agente del giocatore sono a stretto contatto e ci sarebbe anche una possibile nuova scadenza per il contratto: sarà per il 2031.

Quello che faceva storcere un po’ il naso era lo stipendio, ma la nuova offerta della dirigenza della Vecchia Signora sembra piacere: si passerà da 1,5 milioni di euro netti a circa 6 milioni. Una cifra che aiuterà a raggiungere Jonathan David, al momento il più pagato della rosa. L’ultimo aspetto da definire, quello che ancora non convince a mettere la firma al giocatore, riguarda quello del “signing fee”, ovvero il bonus alla firma che la famiglia intende inserire nella nuova intesa con il club torinese. Un aspetto che comunque non preoccupa la Juventus, che conta di concludere l’iter alla conclusione del mercato invernale o comunque nel corso del mese di febbraio: il rinnovo di Yildiz è sempre più vicino.