Calciomercato Juventus, En-Nesyri frena: bianconeri sterzano su Chiesa e Zirkzee

Il calciomercato Juventus continua la ricerca di un innesto in fase offensiva. Dopo aver perso l’opportunità con Mateta, anche En-Nesyri è saltato. La dirigenza della Vecchia Signora sterza su due nomi conosciuti: Zirkzee e Chiesa.

Calciomercato Juventus, ultimi giorni per un attaccante

L’affare con il giovane marocchino del Fenerbache sembrava fatto, ma anche con En-Nesyri non è andata a buon fine. A dare la certezza della trattativa andata in fumo è stato Giorgio Chiellini prima del match contro il Napoli. L’affare sembrava già fatto, con il direttore sportivo Marco Ottolini speranzoso di poter rientrare in Italia accompagnato dal nuovo rinforzo per l’attacco di Luciano Spalletti.

Attualmente la Juve ha fatto un repentino cambio di rotta, con due nuovi progetti da poter mettere in cantiere. Il primo è quello che riguarda Joshua Zirkzee. Ci sono stati già nuovi contatti per l’attaccante olandese in forza al Manchester United. Poi, il secondo, è Federico Chiesa, che rimane chiuso al Liverpool, ma con tanta voglia di tornare in Serie A. Le due nuove alternative per rinforzare il reparto a Luciano Spalletti sono queste, nei prossimi giorni povrebbe esserci qualche novità interessante per il mercato bianconero.