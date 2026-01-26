Calciomercato Milan, emergenza in difesa, la ricerca continua: da Gila a Kim, gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato Milan continua la ricerca di un difensore giusto. La rosa di Max Allegri va completata in ogni suo reparto e, in quello arretrato, la lacuna si percepisce ad ogni gara. Al Milan serve un centrale al più presto.

Calciomercato Milan, Gila e Kim in pole

Nonostante il Milan arriva agli ultimi giorni di mercato invernale con qualche convinzione in più, grazie alle buone prestazioni di De Winter, il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, ha comunque bisogno dell’innesto di un ulteriore centrale d’esperienza. Al momento solo se sì riesce a trovare un giocatore adatto alle esigenze ma anche a patto che l’operazione avvenga in prestito con diritto di riscatto.

Sulla lista di Igli Tare resta in pole il profilo di Kim, sempre molto gradito, purtroppo le resistenze del Bayern Monaco e i costi dell’ingaggio rendono la pista impraticabile, almeno per il momento. Segue poi forte, la voglia di ingaggiare Gila, uno dei pupilli di Tare, ma in questa fase del campionato, la Lazio non ha intenzione di lasciarlo andare, quindi ogni discorso sembra rimandato alla prossima estate vista. L’interesse per Andrej Kostic è ancora fresco, la trattativa con il Partizan Belgrado ha subìto uno stallo, a causa delle elevate richieste economiche dei serbi, ma entro la fine della finestra invernale potrebbe esserci un rilancio finale. Infine ci sarebbe anche il giovane difensore senegalese El Hadj Malick Cissé, nonostante sia giovanissimo, da poco maggiorenne, potrebbe essere un investimento anche per il futuro.