Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri sul talento blaugrana

La Juventus sembra essere interessata all’acquisto di Riqui Puig. Il classe 1999 potrebbe arrivare a Torino nel corso della finestra di mercato invernale.

Ronald Koeman, attuale allenatore del Barcellona, non ha convocato il giovane centrocampista neanche per la partita contro il Deportivo. La Juventus, secondo Don Balon, potrebbe fare un offerta al Barca per Riqui Puig già a gennaio.

Il ventunenne spagnolo sarebbe disposto a partire da Barcellona, in quanto la concorrenza a centrocampo è veramente accesa, così come ha dichiarato il tecnico olandese. In serie A Riqui Puig potrebbe crescere, accumulando minuti, provando a mostrare le sue ottime qualità.