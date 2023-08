Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: Morata vuole tornare

Le dinamiche che coinvolgono il banco delle trattative più pungente dell’estate, ovvero quello protagonista del calciomercato, regalano colpi di scena. Non sono solo le società a stilare la lista dei desideri, ma a volte anche i calciatori a gran voce rivendicano la maglia da indossare. In casa Juventus ci sarebbe un giocatore che vorrebbe tanto tornare dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, certi amori ritornano come per Morata

Le ultime voci di mercato impazzano per il ritorno di un amore. Il caso di cui si parla si chiama Alvaro Morata. Secondo La Stampa, il centravanti spagnolo, starebbe facendo di tutto per tornare in casa Juventus. L’affetto sembrerebbe essere ricambiato da mister Allegri ma l’Atletico Madrid non farebbe sconti e richiederebbe 21 milioni di euro della clausola rescissoria, richiesta che in questi mesi ha già frenato Inter, Milan e Roma che avevano sondato lo spagnolo.