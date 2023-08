Calciomercato Juventus, arriva la svolta nella trattativa per Lukaku

A pochi giorni dalla chiusura del mercato il Chelsea ha aperto al prestito per Romelu Lukaku, dopo che per 2 mesi aveva fatto muro a questo tipo di formula. Secondo quanto riportato da The Athletic, la situazione riguardante il futuro dell’attaccante belga è tale da consentire ai Blues di valutare la possibilità di cederlo temporaneamente.

Calciomercato Juventus, sfida con la Roma per il giocatore

Per la cessione di Lukaku, il Chelsea prenderebbe in considerazione 2 strade. La prima prevede un prestito con l’obbligo di riscatto incluso nell’accordo. La seconda opzione, invece, consiste in un prestito secco ma accompagnato da un notevole costo. Tra i club interessati all’ex centravanti dell’Inter figurano la Juventus, la Roma e alcune squadre saudite. Tuttavia, sembra che queste ultime siano orientate verso un acquisto definitivo, piuttosto che un prestito. La Juventus ora guarda attentamente alla situazione, perché a pochi giorni dalla chiusura di mercato, potrebbe piazzare il colpo in attacco. Sull’attaccante c’è anche la Roma, anche se ha già acquistato un attaccante sembrerebbe non volersi fermare e regalare a Mourinho un altro colpo in quella zona del campo.