Calciomercato Lazio, proposto il centrocampista olandese: Sarri riflette

Futuro lontano da Amsterdam per Davy Klaassen. Il centrocampista olandese potrebbe nuovamente lasciare l’Ajax. Nella seconda parentesi in biancorosso, il calciatore ha collezionato complessivamente in tutte le competizioni 110 presenze realizzando 31 reti. Adesso potrebbe nuovamente cambiare aria in questa sessione di mercato.

Calciomercato Lazio, futuro in Italia per Klaassen?

Fra le possibilità c’è anche l’Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Ajax avrebbe proposto il calciatore a Lazio. Ma non solo, infatti, il giocatore, sarebbe stato offerto anche al Bologna.