Calciomercato Juventus, un esubero verso la Serie B: Bari sulle sue tracce

Il mercato in uscita della Juve resta molto movimentato. Qualsiasi cessione può risultare fondamentale ai fini di accorciare la rosa e renderla sempre più competitiva. Non ha un compito semplice Giuntoli perché non tutti i giocatori in esubero hanno mercato. All’interno del progetto non ne fa parte neanche Gianluca Frabotta.

Il Bari sul terzino italiano

Il terzino, dopo le esperienze in prestito a Verona, Lecce e Frosinone, è richiesto in Serie B. Nello specifico dal Bari che sarebbe la piazza ideale per lo stesso Frabotta per rilanciarsi.