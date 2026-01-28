Il calciomercato Juventus vede un ritorno di fiamma con Kolo Muani. Uno dei giocatori più seguiti del 2025 per i bianconeri è stato l’attaccante del Tottenham. Diverse volte vicini alla trattativa, ma mai conclusa definitivamente. Oggi Kolo Muani viene di nuovo accostato alla Vecchia Signora. L’attaccante piace molto anche a Luciano Spalletti che avrebbe piacere di avere nella sua rosa un attaccante del suo calibro.

Calciomercato Juventus, verso Kolo Muani

La Juve ci riprova con Kolo Muani, approfittando delle difficoltà del giocatore a imporsi tra le file del Tottenham. C’è stato un primo contatto domenica tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore. L’interesse del giocatore è forte, Kolo Muani vorrebbe tornare, a Torino si è trovato bene e ha lasciato un buon ricordo, con la maglia della Madama ha anche messo 10 sigilli in 6 mesi.

Il proprietario del cartellino è il Paris Saint-Germain, la Juve al momento ha parlato con il Tottenham, che lo ha in prestito e ha confermato l’intenzione di poter interromperlo, adesso tocca ai francesi decidere. La Juve ha già pensato anche alla giusta strategia per avviare il tutto. Comolli pensa ad un prestito, non un acquisto a titolo definitivo. Si accetta l’idea che possa essere oneroso ma non può andare oltre i 5 milioni. Sul riscatto bisogna capire le intenzioni del Psg, che ha sempre le stesse richieste della scorsa estate: intorno ai 60 milioni.