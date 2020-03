Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole tornare al Real Madrid: i dettagli

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole tornare al Real Madrid

Calciomercato Juventus Ronaldo Real Madrid | “So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato”. A parlare è Edu Aguirre, giornalista spagnolo e grande amico di Cristiano Ronaldo, presente ieri sera allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ per assistere al successo della sua ex squadra sul Barcellona. “Ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno”, aggiunge Aguirre a ‘El Chiringuito’.

Mercato Juventus, la situazione di CR7

Ricordiamo che ieri sere il Real Madrid ha vinto 2-0 contro il Barcellona e si è aggiudicato il Clasico della Liga spagnola e nello stesso tempo ha superato i blaugrana in testa alla classifica. Vantaggio con Vinicius Junior al 71° e raddoppio con Mariano Diaz al 91°. Con la vittoria al Bernabeu, i ‘blancos’ sono primi con 56 punti, contro i 55 del Barcellona, dopo 26 giornate. Al match ha assistito dalla tribuna d’onore Cristiano Ronaldo che proprio al Real ha militato dal 2009 al 2018 mettendo insieme 292 presenze, realizzando 311 reti e conquistando per ben 4 volte la Champions League. Proprio dai blancos la Juventus ha prelevato CR7 nel 2018 per la somma di 112 milioni di euro. Ronaldo è legato alla società di Andrea Agnelli da un contratto da 31 milioni di euro (tra fisso, variabile e sponsorizzazioni) in scadenza al 30 giugno 2022.