Calciomercato Juventus

La nuova Juventus, quella che prenderà forma con il ritorno di Max Allegri, molto probabilmente non avrà spazio per Cristiano Ronaldo. Le due parti sembrano già in accordo per l’addio del giocatore. A rompere il silenzio è lo stesso CR7.

Calciomercato Juventus, addio a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha tutta l’attenzione agli Europei che sta disputando con il suo Portogallo, in conferenza stampa, alla vigilia del match di esordio della sua Nazionale, ha avuto modo di parlare del futuro: “Addio alla Juventus o permanenza? Vi spiego bene. Io gioco ad altissimi livelli da tantissimi anni, non ho problemi di fronte alle voci di calciomercato, che mi vedono lontano o vicino alla Juve. Se avessi 18 anni, probabilmente sarei teso e non dormirei la notte. Ho però 36 anni e da qui in avanti, qualsiasi cosa succederà per il mio futuro, sarà la miglior scelta per me. Vi dico la verità: a me ora non importa sapere se resto alla Juventus o se andrò via, conta solo il Portogallo”.

L’ex attaccante di Real Madrid e Manchester United conclude così: “Mi sento ideale e a totale mio agio in qualsiasi ruolo offensivo, come sempre. Sinistra, destra, al centro, alle spalle di un attaccante, mi trovo sempre bene. Voglio far vincere la mia squadra, a prescindere da dove gioco”.