Calciomercato Juventus, si pensa al ritorno di un grande ex | Di chi si tratta

Calciomercato Juventus, torna Audero?

In casa bianconera torna di moda il nome di un ex, cresciuto nel vivaio, il portiere della Sampdoria, Emil Audero. La retrocessione dei blucerchiati ha acceso i riflettori su un calciatore che fa gola a diversi club. L’effetto domino legato ai portieri di Serie A porterà, con ogni probabilità, il classe 1997 a lasciare Genova per giocare nuovamente nella massima serie.

Audero, la concorrenza per il portiere della Samp

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it, sarebbe sempre più folta la concorrenza per il portiere blucerchiato. Oltre ai bianconeri e all’Inter, club a cui è stato accostato diverse volte nei giorni scorsi, ci sarebbero anche Lazio, Atalanta e Torino. L’estremo difensore ha vestito la maglia bianconera sin dalle giovanili, trovando anche, nel 2017, la prima presenza in Serie A, nella partita vinta per 2-1 sul campo del Bologna, prima di passare, dopo un anno in prestito, alla Sampdoria per 20 milioni di euro.