Calciomercato Juventus, spuntano quattro nomi per il centrocampo

La Juventus inizia a prepararsi per il mercato invernale. Secondo Calciomercato.com, la Vecchia Signora starebbe seguendo diversi giocatori per rafforzare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic il primo obiettivo

Il serbo è in scadenza con l’Al Hilal il prossimo giugno. I bianconeri stanno seguendo il giocatore con l’intenzione di prenderlo a zero la prossima estate. Come alternativa la Juve starebbe pensando a Bouaddi del Lille. Il centrocampista attrae la per la sua giovane età – 17 anni – e potrebbe rappresentare un interessante investimento per il futuro, ma il prezzo del cartellino di ben 30 milioni potrebbe rappresentare un ostacolo.

Sulla lista spuntano anche i nomi di Frendrup del Genoa e Kessie dell’Al Ahli. Il primo interessa ai bianconeri per la sua continuità in campionato, mentre il centrocampista ivoriano sempre in scadenza potrebbe essere un’altra occasione a paramento.