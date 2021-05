La Juventus spinge per Calhanoglu, il Milan ancora in stallo con il rinnovo e i bianconeri ne approfittano. Prossima settimana la decisione definitiva del turco.

La Juventus quest’anno ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia. Oltre ad aver lasciato andare lo scudetto dopo 9 anni, vinto dall’Inter, rischia anche di non qualificarsi alla Champions League. Un esito a tratti drammatico quello di non partecipare all’ambita coppa. Mentre si attende l’ultima giornata, la società pensa anche a rifondare la formazione. Idee nuove per l’attacco nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, stretta su Calhanoglu

Premesso che gli introiti europei, sensibilmente diversi a seconda della coppa che si disputerà, condizioneranno le scelte sul mercato, la Juve è già a lavoro. La dirigenza piemontese non ha alcuna intenzione di ridimensionare il valore tecnico della squadra. La Juve starebbe puntando fortissimo su Hakan Calhanoglu, in scadenza con il Milan e ancora privo di rinnovo.

Il turco arriverebbe per rinforzare e dare fantasia al proprio reparto avanzato. L’attacco dei bianconeri potrebbe veder partire alcune pedine importanti, così il giocatore potrebbe essere una buon soluzione da apportare all’organico. Il rinnovo di Calha con il Milan è sempre più difficile. Maldini è arrivato ad offrire 4 milioni di ingaggio all’ex Leverkusen, che andrà a scadenza il prossimo giugno. La Juve, però, si è spinta oltre, mettendo sul piatto 5 milioni di euro per l’ingaggio. Tutto dipenderà anche dalla prossima gara, che andrà a definire quale delle due squadre andrà in Champions.