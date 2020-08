Il bomber uruguaiano in rottura totale con il Barcellona, potrebbe arriverebbe a Torino parametro a zero.

Il Pistolero, al Barça dal 2014, non rientrerebbe più nei piani tecnici del nuovo allenatore Koeman; il suo contratto però in blaugrana terminerebbe nel 2025, e nonostante lo stesso giocatore vorrebbe restare al Camp Nou, l’addio ai blaugrana è praticamente scontato.

Oltre ai bianconeri, Suarez farebbe gola anche agli olandesi dell’Ajax, dove ha già giocato dal 2007 al 2011 e agli inglesi del Leicester. Insomma, non mancano le opzioni per Suarez che ha concluso la stagione 2019-2020 con 21 gol in 36 partite in tutte le competizioni, dimostrando di aver superato l’infortunio avuto al ginocchio.

L’attaccante 33enne, con numeri da fuoriclasse mondiale, potrebbe essere disponibile a parametro zero, ma con un ingaggio spaventoso: attualmente guadagna 12,5 milioni netti a stagione che, anche con i bonus fiscali, sarebbero almeno una ventina di milioni. Se il Barcellona gli concedesse una buonuscita consistente, Suarez potrebbe abbassare le richieste e per i bianconeri non rappresenterebbe più un ostacolo così oneroso. E per questo la Juve ci pensa seriamente.