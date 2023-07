Calciomercato Juventus, trovata l’alternativa a Milinkovic-Savic

La Juventus è stata costretta a modificare i propri piani di mercato dopo la sorprendente cessione di Sergej Milinkovic-Savic, che ha deciso di accettare un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Il centrocampista serbo era stato a lungo considerato un obiettivo primario per il club bianconero, ma la situazione è improvvisamente cambiata. Tuttavia, alla Juventus non mancano le alternative per rinforzare il proprio centrocampo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri riorientano i propri obiettivi di mercato dopo la cessione di Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri è Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Nella passata stagione, l’olandese è stato il centrocampista che ha segnato più goal in Serie A, ovvero 10. Per tentare l’assalto al centrocampista bergamasco, però, la Juventus dovrà prima fare spazio nel proprio organico e ottenere un adeguato gruzzoletto finanziario. Giocatori come McKennie, Zakaria e Arthur sono stati identificati come possibili cessioni per liberare spazio salariale e aprire la strada all’acquisto del centrocampista olandese.