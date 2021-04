Juventus, obiettivo Villar: ecco la proposta

Il centrocampista spagnolo piace e non poco a Fabio Paratici. La Juventus pianifica la trattativa e pensa ad una contropartita

Gonzalo Villar sta disputando un’ottima stagione con la Roma. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate ai top club, nemmeno agli occhi di Fabio Paratici. La Juventus punta sullo spagnolo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Come riferito da juvelive, la Roma non vuole cedere il suo gioiellino salvo un’offerta da 40 milioni di euro. I bianconeri, per far abbassare la parte cash, studia l’inserimento di una contropartita. L’idea è quella di proporre il cartellino di Bernardeschi; l’ex Fiorentina è ormai fuori dai piani tecnici della Juve e viene valutato 25 milioni. Oltre a capire se la Roma è interessata al calciatore, l’ostacolo è l’ingaggio da 4 milioni di euro che il calciatore percepisce.