Calciomercato Lazio, accelerata per Insigne

Insigne sembra essere a un passo dalla Lazio. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un meeting positivo tra il tecnico biancoceleste e la presidenza, dove entrambi le parti avrebbero definito gli ultimi dettagli sull’ingaggio. A riportarlo è il Messaggero.

Calciomercato Lazio, Insigne in arrivo a dicembre

Per quanto riguarda l’ingaggio dell’attaccante, i biancocelesti dovrebbero riuscire a coprire i circa 1,2 milioni necessari tramite le cessioni estive di Tchaouna, Casale e il prestito di Fares al Forte Virtus. Dunque, il classe ’91 sembra essere a un passa dalla Lazio, tanto che secondo le ultime voci starebbe già cercando casa a Formello. Tuttavia, i biancolecesti non potranno tesserare subito Insigne, per farlo è necessario aspettare il via libera per il mercato a saldo zero che dovrebbe arrivare a metà dicembre. Nonostante il blocco momentaneo, la Lazio starebbe lavorando a un permesso speciale per permettere al calciatore di allenarsi con il gruppo e di adeguarsi al nuovo ambiente.