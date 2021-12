Calciomercato Lazio, poker di acquisti per gennaio: i nomi

Il ds Tare, insieme a Lotito, stanno lavorando per accontentare il tecnico Maurizio Sarri sul mercato.

Visti i problemi difensivi mostrati anche nell’ultima partita contro l’Udinese, la Lazio ha bisogno di cambiare. E per farlo Sarri ha bisogno di nuovi acquisti che possano cambiare la sua “Lazio” che fino ad ora ha mostrato più fragilità che certezze.

Il tecnico Sarri, in attesa del mercato di gennaio ha chiesto ai suoi giocatori di dare il massimo in campo provando ad accorciare in classifica su qualche concorrente per l’Europa.

Lazio, poker di acquisti per Sarri

Per ribaltare la sua squadra, il tecnico toscano ha chiesto al ds Tare cinque acquisti che possano migliorare ulteriormente la rosa. I ruoli da coprire maggiormente sono un vice Immobile(con Muriqi sempre più vicino all’addio) e un terzino sinistro.

Da non sottovalutare poi altri 3 ruoli da intervenire sul mercato come un difensore centrale, un regista davanti alla difesa e un portiere, visto che Strakosha potrebbe non prolungare il suo contratto con la Lazio. Lazio che tiene sempre aperte le piste che portano a Kepa e a Neto per la porta biancoceleste.