Mercato Lazio, Tare prova a riportare in Italia il portiere

Pista spagnola per la porta biancoceleste

Gli 8 gol subiti nelle ultime due partite (29 totali in queste prime 15 giornate di campionato), hanno fatto salire più di un campanello d’allarme a Sarri e alla dirigenza della Lazio che è chiaramente decisa a intervenire sul mercato per migliorare il reparto difensivo. Allo studio ci sono diversi, in particolare per il ruolo di portiere con Reina che comincia a pagare un conto salato alla sua età e non riesce a essere più affidabile e reattivo come tempo fa.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ultima pista che Tare starebbe seguendo porta dritta a Barcellona, e più precisamente a Neto Murara, attuale secondo portiere dei blaugrana. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha trascorso ben 7 anni, diviso tra le maglie di Fiorentina e Juventus.