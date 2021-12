Lazio, Tare progetta il futuro: gli obiettivi di mercato

Il ds biancoceleste insieme a Lotito e a Sarri stanno già pensando alla sessione di gennaio.

Visto l’andamento in campionato, la società biancoceleste vuole invertire il trend e cominciare a vincere. Per imporre il proprio gioco, Maurizio Sarri ha chiesto per il prossimo mercato due rinforzi che miglioreranno ulteriormente la squadra.

Il tecnico biancoceleste vista la scarsa fiducia data a Muriqi ha chiesto un vice Immobile che possa dare le giuste garanzie in mancanza del giocatore napoletano e un nuovo terzino. Ma prima occorrerà cedere visto che Sarri ha diversi giocatori in rosa come Vavro, Jony e Lukaku che non considera.

Lazio, tutti i nomi per il mercato

Il ds Tare, sotto consiglio dell’allenatore toscano sa dove 04e come intervenire. Il direttore sportivo ha messo sulla sua propria lista due nomi che potrebbe far balzare ai primi quattro posti la Lazio in campionato. Si tratta di Botheim (seguito in passato anche dalla Roma) e Marcos Alonso, che ritroverebbe l’allenatore toscano dopo l’esperienza al Chelsea. In vista di giugno invece la società sta pensando ad un grande colpo a centrocampo e uno in difesa.