Lazio, il Milan tenta il difensore biancoceleste

Difficile che Lotito lo lasci partire a gennaio

Titolare fisso, in coppia con Acerbi, ma con il contratto in scadenza a fine stagione: la situazione di Luiz Felipe Ramos al momento è in bilico. Il centrale difensivo biancoceleste, infatti, al momento è tutt’altro che sicuro di rimanere nella capitale ancora a lungo e così dopo 5 stagioni le strade con la Lazio potrebbero dividersi.

LEGGI ANCHE

Mercato Lazio, colpo a zero per la difesa: Tare accontenta Sarri

Mercato Lazio, doppio colpo dal Chelsea: Tare scatenato

Sullo sfondo si registra anche l’interessamento del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo in difesa, un innesto reso necessario dal brutto infortunio subito dal capitano rossonero Simon Kjaer il quale dovrà stare fuori diversi mesi. Seppur col contratto in scadenza, però, sarà difficile convincere Lotito a cedere Luiz Felipe a gennaio se non in presenza di un consistente conguaglio economico, come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi.