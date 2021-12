Mercato Lazio, doppio colpo dal Chelsea: Tare scatenato

Il ds biancoceleste vuole completare l’organico di Sarri con due acquisti dal mercato.

Sarri aspetta rinforzi. E’ questa la richiesta dell’allenatore toscano fatta al ds albanese in vista della prossima sessione di calciomercato. Diversi sono però gli esuberi da piazzare con l’ex allenatore bianconero che ha bisogno di un nuovo portiere e un terzino di ricambio a sinistra, visto che Sarri utilizza un 4-3-3 totalmente diverso da quello usato in passato dall’ex allenatore Simone Inzaghi.

Il pareggio di ieri contro l’Udinese ha sottolineato ancora una volta che a questa squadra mancano diversi elementi, visto che attualmente può contare solamente sulle prestazioni individuali di Pedro e del solito Ciro Immobile.

Lazio, si guarda alla Premier League

Per alzare il tiro in campionato la Lazio ha capito dove potrebbe migliorare la rosa, a cominciare dalla retroguardia. Dal Chelsea piacciono infatti il portiere Kepa, ma anche Marcos Alonso.

Mentre il portiere potrebbe arrivare in prestito, il terzino ex Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe sbarcare nella Capitale già a gennaio. Sul calciatore ci sono sono diverse richieste dalla Premier League anche se la Lazio ha una carta da giocare, che si chiama Maurizio Sarri. I due sono stati insieme al Chelsea con il giocatore che sarebbe felicissimo di ritrovare l’allenatore toscano.