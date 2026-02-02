Il calciomercato Lazio vivrà una nuova cessione in questo mercato invernale ricco di movimenti. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della cessione di Vecino al club spagnolo del Celta Vigo. Dietro l’operazione di mercato c’è anche la volontà del giocatore di lasciare Formello.

Calciomercato Lazio, anche Vecino saluta i biancocelesti

Altro brutto addio in casa Lazio. Matias Vecino lascerà Formello per trasferirsi nella Liga spagnola, dove vestirà la maglia del Celta Vigo. L’ex centrocampista dell’Inter stava giocando poco in capitale, situazione poco piacevole e le sue intenzioni di mettersi alla prova in una nuova realtà lo ha convinto a partire verso LaLiga.

L’opportunità Celta Vigo è stata ideale: la squadra è settima in campionato e in piena zona Europa. Per lui, pronto un contratto fino al 2027. In scadenza a giugno 2026 con la Lazio, Vecino lascia Formello e va al Celta gratuitamente. Il suo contatto prevede il rinnovo automatico per 1 anno quando raggiunge le 25 presenze. Per evitare questo la Lazio preferisce lasciarlo partire adesso. In questa stagione, Matias Vecino ha giocato 13 partite in Serie A, fornendo anche due assist. In totale, il centrocampista uruguaiano ha giocato 128 partite con la maglia biancoceleste, impreziosite da 13 gol e 9 assist.