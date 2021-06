Risvolti interessanti per il mercato della Lazio. In arrivo un bianconero alla corte di Sarri: Arthur. Il brasiliano, senza spazio nel progetto di Allegri, è stato chiamato dal tecnico toscano.

Calciomercato Lazio

Sempre più vicini alla finestra di mercato estiva, le società iniziano a scalpitare. La Juventus a Torino inizia a prendere forma con il neo allenatore Max Allegri. Quest’ultimo non ha intenzione di lasciare spazio ad Arthur, così il giocatore ha trovato subito occasione di essere chiamato al centro di un nuovo progetto: la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, verso l’intesa con Arthur

Mentre Allegri non avrà spazio per Arthur, Maurizio Sarri ha già pensato a come piazzare il centrocampista brasiliano. Il giocatore è arrivato in Italia appena un anno fa nello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona. Uno scambio che si è rivelato disastroso per entrambe le società. Mentre a Torino lavorano per riportare lo bosniaco alla corte di Allegri, il brasiliano, invece, è da sempre un pallino fisso di Maurizio Sarri che da poco è approdato alla Lazio e allora l’accostamento diventa un processo naturale.

Il vero problema potrebbe essere l’ingaggio di Arthur, che è piuttosto elevato, 5 milioni l’anno più bonus, e difficilmente sostenibile dalla Lazio che chiederebbe alla Vecchia Signora un prestito. La Juve non dovrebbe creare difficoltà e la trattativa potrebbe andare in porto molto presto.