Lazio, caso Romagnoli: è ancora caos, oggi tutti a Formello

In casa Lazio tiene ancora banco la situazione di Alessio Romagnoli. Resta forte la delusione per il trasferimento saltato all’ultimo in Qatar per giocare con l’All Sadd (triennale da sei milioni a stagione) e sulla panchina Mancini. Intanto a Formello restano le tensioni legate alla decisione del giocatore di non voler “rinunciare” alle ultime tre mensilità.

Lazio, caso Romagnoli, è ancora caos

Ieri a Formello l’ex Milan si è allenato da solo. Oggi pomeriggio, alle ore 15, è previsto l’allenamento della squadra e probabilmente sarà in gruppo. Intanto, il patron biancoceleste era furioso. Romagnoli non aveva accettato di perdere tre mensilità per trasferirsi in Arabia. Intanto il trasferimento potrebbe avvenire la prossima estate, se l’Al-Sadd avesse ancora intenzione. Considerando che giocatore, allenatore e società dovranno collaborare fino a fine campionato, si cercherà di intraprendere la via della diplomazia.

Il giocatore potrebbe anche essere lasciato in panchina, ma Sarri non può permettersi una scelta del genere perché le risorse sono poche. Sulla situazione di Romagnoli si espone il suo agente, Raiola, che ha dichiarato: Da circa un anno e mezzo Romagnoli ha capito che non c’è un futuro alla Lazio“. Sulla trattativa Lazio-Al-Sadd, ha continuato: “Dopo le dichiarazioni del presidente (post-Lecce) non si poteva andare avanti perché c’era la volontà della Lazio di trattenerlo. La settimana è poi trascorsa tra la nascita del figlio di Alessio e un po’ di recupero fisico perché era reduce da un affaticamento. Così arriviamo a sabato, l’ultimo giorno di mercato in Qatar. Ci hanno contattati, volevano trovare un accordo. La proposta già ricevuta dall’Al-Sadd non era ritenuta soddisfacente… La Lazio ha risposto con una richiesta che lo sceicco ha ritenuto non accettabile. C’è stata così una prima frenata, poi una seconda sulle condizioni di pagamento, intanto il tempo scorreva, eravamo arrivati alle 20-20.30“. Già la scorsa estate c’erano state alcune situazioni in cui avevamo capito che la Lazio voleva privarsi di Romagnoli. Con l’arrivo di Sarri un po’ è cambiata la storia“. Attualmente: “Alessio continuerà il suo percorso con la Lazio…“.