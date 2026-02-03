La Juventus è la tegola Vlahovic potrebbe finire presto. Il brutto infortunio al serbo è vicino alla risoluzione, il rientro Vlahovic è vicino. Ecco la tabella di marcia dell’attaccante bianconero che presto ritornerà a disposizione di mister Spalletti.

Rientro Vlahovic, la Juve torna a sorridere

Mentre a Torino si cercava un attaccante con il mercato invernale, chiuso definitivamente ieri, l’attaccante principale dei bianconeri ha puntato al rientro a breve. Dusan Vlahovic, fuori per un grave infortunio da mesi, a breve potrà essere di nuovo titolare. Luciano Spalletti riabbraccerà presto il suo numero 9. Dusan Vlahovic è tornato a Torino dopo la riabilitazione post-operatoria a Belgrado, pronto a iniziare il lavoro personalizzato con lo staff bianconero. L’obiettivo di tutti, soprattutto dell’attaccante è chiaro: essere in campo a disposizione del mister tra l’inizio e la metà di marzo.

Il serbo punta a riprendersi il posto da titolare per un finale di stagione da protagonista per poi potersi rilanciare sul mercato in caso la Juve non dovesse trattarlo a Torino dopo la scadenza del contratto prevista per il prossimo 30 giugno.