Inter, possibili sanzioni dopo i gravi avvenimenti a Cremona

Gli avvenimenti di Cremona, durante il match Cremonese-Inter, sono gravi. Non solo per le conseguenze relative al tifoso e al portiere Audero, anche per la stessa Inter.

Inter, possibilità di blocco alle trasferte fino al termine della stagione

Dopo quanto accaduto in Cremonese-Inter, si attendono le decisioni del Giudice Sportivo per il petardo lanciato da un tifoso nerazzurro verso Audero. I fatti di Cremona non resteranno impuniti. L’Inter ha già annunciato che si rivarrà sui colpevoli e in attesa dei provvedimenti del Giudice Sportivo, attesi per domani, ieri si è già mosso il Viminale. Ogni martedì si tiene la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ma è stata anticipata di un giorno proprio per parlare del petardo che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter.

Quest’anno le sanzioni sono drastiche, il pugno duro che ha mostrato fino ad oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contro ogni forma di violenza è sotto chiaro a tutti. Per l’Inter non ci sarà scampo, così come per altre squadre che hanno avuto problematiche simili. Infatti, nelle ultime due settimane, è arrivato il divieto di trasferte fino al termine della stagione per i sostenitori di quattro squadre: Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. Gli eventi di domenica a Cremona dovrebbero avere conseguenze simili, se non peggiori. In ogni caso si attende la decisione di Piantedosi, visto che l’Osservatorio è un organo consultivo, e non è escluso possa arrivare dopo il dispositivo del Giudice Sportivo, che potrebbe comunque sanzionare la Curva nerazzurra.